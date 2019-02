Esporte Cheio de reservas, São Paulo vence São Bento com gol de Hernanes Tricolor contou com belo gol de Hernanes para voltar a vencer no Paulistão. Time ainda teve pênalti perdido no fim

Com um time praticamente reserva, o São Paulo derrotou o São Bento por 1 a 0, neste domingo, no Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Hernanes marcou o gol da vitória no segundo tempo. Jonatan Gomez ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti nos minutos finais. O resultado levou o São Paulo aos nove pontos, terminando a rodada na liderança do Grupo ...