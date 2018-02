Cheio de novidades, Vila Nova comemora vitória no Goianão antes de clássico

Foram dez novidades na equipe titular e, mesmo com um time desentrosado, o Vila Nova não teve dificuldades para se manter invicto no Campeonato Goiano. Nesta quarta-feira (31), com gols de Alisson Brand e Vinícius Leite, o Tigre fez 2 a 1 sobre o Rio Verde e finalizou o 1º turno do Goianão na liderança isolada do Grupo B da competição estadual.

Preservando jogadores por causa do desgaste físico e pensando no clássico com Goiás, o técnico Hemerson Maria promoveu quatro estreias - Vinícius Leite (atacante), Alisson Brand (zagueiro), Lucas Jacaré (volante) e Alaor (meia) - e escalou mais seis jogadores considerados reservas. Nada que tirasse a força do Tigre.

“Tenho de agradecer ao professor (Hemerson Maria) pela oportunidade. Estou muito feliz, venho trabalhando desde o ano passado e fico feliz por ter marcado o gol. Agora, é pensar no Goiás. Sábado tem jogo importante e precisamos chegar bem”, disse Vinícius Leite à Rádio Líder.

A equipe colorada soube suportar a pressão inicial do Verdão do Sudoeste, que criou jogadas com Vitinho e Jean, e teve paciência para atacar.

Em jogada ensaiada, Alisson Brand marcou o primeiro gol após falta cobrada na área do Rio Verde. O colorado voltou a marcar no começo do segundo tempo, após jogada individual do atacante Vinícius Leite. Contra, o volante Batata acabou marcando para o Rio Verde, aos 49 do segundo tempo.

Com o resultado, o Vila Nova chegou aos 11 pontos em 14 disputados. O Tigre volta a campo no próximo sábado (3) para fazer o clássico com o Goiás, no Estádio Olímpico, às 17 horas.