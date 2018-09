Esporte Cheio de garotos, Corinthians fica no 0 a 0 com o América-MG em Belo Horizonte Resultado mantém as equipes no meio da tabela da Série A

Sem Danilo Avelar, Douglas e Jadson, poupados por opção de Jair Ventura, e os lesionados Fagner, Renê Júnior e Jonathas à disposição, o Corinthians foi a campo neste sábado à noite com um time cheio de garotos, no estádio Independência, em Belo Horizonte, e ficou no empate sem gols com o América-MG. O placar de 0 a 0 fez o time corintiano chegar aos 35 pontos na oit...