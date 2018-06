Esporte Chefe de comitê recomenda que mulheres russas não façam sexo com estrangeiros A parlamentar afirmou que as russas podem se tornar mães solteiras de crianças mestiças

A chefe do parlamento do comitê voltado para questões sobre família, mulheres e crianças, Tamara Pletnyova, recomendou que as mulheres da Rússia evitem sexo com homens estrangeiros. A parlamentar afirmou que as russas podem se tornar mães solteiras de crianças mestiças. "Mesmo quando as mulheres russas se casam com estrangeiros, as relações muitas vezes acabam...