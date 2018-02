Chapecoense vai à Conmebol e pede exclusão de time uruguaio da Libertadores

A Chapecoense emitiu nota em seu site oficial na tarde desta sexta-feira (2) afirmando que encaminhará um pedido à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para que o Nacional, do Uruguai, seja excluído da Copa Libertadores 2018.

De acordo com o clube catarinense, a ação foi elaborada em função dos gestos de torcedores do time uruguaio na última quarta-feira (31) na Arena Condá, em Chapecó, flagrados pelas câmeras de televisão, que remetiam à tragédia aérea que matou 71 pessoas em novembro de 2016, entre elas quase toda a delegação da Chapecoense. Os clubes se enfrentaram pela ida da 1ª fase da competição continental. O Nacional venceu por 1 a 0.

Vergonzoso gesto de los hinchas de Nacional hacia Chapecoense en la #CopaLibertadores: directivos del Bolso expresaron que sancionarán a los responsables. https://t.co/9nf0E07CXX pic.twitter.com/dbxXcASCiK — ABC Deportes (@ABCDeportes) February 1, 2018

Agora eu sei porque o Felipe Melo disse que se precisasse daria tapa na cara de uruguaio... Que lamentável ver essas cenas, lixos imitando o avião caindo, insinuando a tragédia da Chape!



Chapecoense 0x1 Nacional (URU) pic.twitter.com/opA1G3sp19 — Palmeirense News ℗ (@PalmeirenseNews) February 1, 2018

O time uruguaio divulgou nota pedindo desculpas no dia seguinte ao ocorrido. "É muito difícil encontrar as palavras adequadas. Apelamos à vossa indulgência para compreender nossa inquietação e aceitar nossas desculpas", disse. Nesta sexta, o Nacional disse que um dos torcedores foi identificado e expulso do quadro de sócio-torcedor, ficando ainda impedido de acompanhar in loco os eventos esportivos do clube.

A Chapecoense solicita ainda que a ação seja analisada antes do dia 7 de fevereiro, data marcada para a partida de volta, em Montevidéu, no Uruguai, ou "que se adie o jogo para que somente seja realizado após o julgamento".

Confira abaixo a íntegra da nota:

"A Associação Chapecoense de Futebol, tendo em vista os episódios lamentáveis proporcionados por torcedores do Club Nacional de Football, encaminhará à CONMEBOL um pedido de intervenção de terceiro a ser apresentado junto a Unidade Disciplinar da Confederação. As ações aconteceram na quarta-feira, 31 de janeiro, pela segunda fase da Libertadores em Chapecó.

O pedido está baseado no artigo 33, item 2, do regulamento geral de competições da Conmebol e solicita, em preliminar, que o julgamento ocorra antes do dia 7 ou que se adie o jogo para que somente seja realizado após o julgamento.

A Associação Chapecoense de Futebol pede, no mérito, que o Club Nacional de Football seja excluído da Conmebol Libertadores, com base nos artigos 8 e 14, do mesmo regulamento."