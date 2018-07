Esporte Chapecoense empata com time reserva do Grêmio O duelo foi realizado na Arena Condá, para mais de 14 mil torcedores

O empate por 1 a 1 diante do time reserva do Grêmio não era exatamente o que a Chapecoense queria, mas o resultado foi suficiente para tirar o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro nesta 16ª rodada. O duelo foi realizado na Arena Condá, para mais de 14 mil torcedores, recorde do time catarinense na competição. A Chapecoense, que não vence há cinco jo...