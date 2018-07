Esporte Chapecoense chega à Itália para amistoso com Torino Clubes marcados por acidentes aéreos se enfrentarão nesta quarta

A delegação da Chapecoense desembarcou nesta terça-feira (31) em Turim, no noroeste da Itália, para o amistoso desta quarta (1º) contra o Torino, clube com o qual compartilha uma trágica história de acidentes aéreos. A equipe catarinense foi recebida pelo diretor operacional do Toro, Alberto Barile, e levou a Turim dois dos três atletas sobreviventes do des...