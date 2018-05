Esporte Chapecoense bate Atlético-MG nos pênaltis e vai às quartas da Copa do Brasil

A Chapecoense venceu o Atlético-MG nos pênaltis por 4 a 3 nesta quarta-feira (16), em Chapecó, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. A classificação do time catarinense veio após as equipes empatarem sem gols nos dois jogos. Nas penalidades, Ricardo Oliveira chutou para defesa do goleiro Jandrei e Roger Guedes isolou por cima do gol. Luan, Leona...