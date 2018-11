Esporte Chape surpreende Santos em jogo no Pacaembu

Os desfalques pesaram e o Santos sofreu a segunda derrota seguida no Brasileirão, na noite desta segunda-feira. Jogando no Pacaembu, o time de Cuca foi surpreendido pela Chapecoense, pelo placar de 1 a 0, no encerramento da 33ª rodada. O triunfo fez a equipe catarinense voltar a respirar na zona de rebaixamento. A Chapecoense entrou em campo na penúltima colocação da...