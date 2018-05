Esporte Chamusca não resiste a péssimo início de Brasileirão e é demitido no Ceará Treinador deixa o comando do Vozão após derrota para o Vitória

Marcelo Chamusca não resistiu ao péssimo começo de Campeonato Brasileiro pelo Ceará e é o primeiro treinador a ser demitido na edição 2018 do torneio nacional. A diretoria do clube informou a saída do treinador neste domingo, quando a delegação desembarcou em Fortaleza após derrota para o Vitória, por 2 a 1, pela manhã em Salvador, pela sexta rodada. São 42 dias sem v...