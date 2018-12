Esporte Cesar Cielo ainda não crava aposentadoria e pede mais patrocínio nos esportes Campeão olímpico disse que fatores como ambições esportivas e novos projetos com patrocinadores vão pesar em sua decisão

O nadador Cesar Cielo voltou do Mundial de Piscina Curta em Hangzhou, na China, com duas medalhas no peito e chegou a 19 pódios na carreira em Mundiais, um recorde nacional. Apesar do feito, o atleta do Clube Pinheiros explicou que vai pensar com calma sobre seu futuro nas piscinas e ainda não crava aposentadoria. "Coloquei como meta ter uma decisão final em janeiro....