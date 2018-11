Esporte Cerca de 200 torcedores comparecem em treino aberto do Goiás Em treinamento aberto na Serrinha, clube esmeraldino faz rachão antes de jogo contra o Brasil de Pelotas

Na tarde desta sexta-feira (23) o Goiás realizou o último treinamento do ano, na Serrinha. O treino foi aberto ao público e cerca de 200 torcedores comparaceram ao estádio para apoiar o time antes do jogo contra o Brasil de Pelotas, no Serra Dourada, neste sábado (24), que encerra a participação do alviverde nesta Série B. Em campo, nada de treino técnico ou tát...