Esporte CEO da Copa da Rússia diz desconhecer casos de assédio sexual no país "Eu desconheço o tema. Não acho que isso seja um problema enorme, não ocorreu tanto", tentou minimizar Sorokin

"Eu desconheço esses casos, esses incidentes". Foi assim que Alexey Sorokin, CEO da Copa do Mundo da Rússia, respondeu à pergunta feita pela reportagem do Estado sobre os casos de assédios cometidos por brasileiros durante a disputa do Mundial de 2018. O cartola russo foi entrevistado durante a primeira coletiva de imprensa dada pela Fifa desde o início da competição. "Eu desconheço ...