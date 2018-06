Esporte Centro de Excelência recebe Copa Centro-Oeste de Basquete 4 equipes vão disputar a competição em turno único, Universo/Jaó, Goiás/Defensor, IFG/Indusmed-EPI/AEGB Soldiers e Filadélfia

Começa nesta sexta-feira (15) e vai até domingo (17), a Copa Centro-Oeste de Basquete, que contará com 4 equipes, três goianas (Universo/Jaó, Goiás/Defensor e IFG/Indusmed-EPI/AEGB Soldiers) e uma de Brasília (Filadélfia). Os jogos serão realizados na quadra do Centro de Excelência do Esporte, no prédio anexo ao estádio Olímpico. A competição será em turno único ...