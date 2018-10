Esporte Ceará vence o Cruzeiro em Belo Horizonte e respira na Série A Com gols de Arthur, Vovô bate a Raposa no Mineirão em jogo adiado. Resultado tira cearenses da zona de rebaixamento da competição

O Ceará segue em campanha de recuperação pela permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Nessa quarta-feira à noite, o time de Lisca bateu o Cruzeiro por 2 a 0, em pleno Mineirão, em partida adiada da 28ª rodada. É a primeira derrota do time mineiro após a conquista do hexacampeonato da Copa do Brasil, na semana passada. O atacante Arthur, já contratado pel...