Ceará pelo caminho no torneio

Esta é a terceira vez que o Vila Nova tem pela frente adversário cearense na Copa do Brasil. Além do Ferroviário, que será rival do Tigre pela primeira vez, o clube já enfrentou a dupla mais famosa da capital do Ceará.Em 1999, o time colorado conseguiu despachar o Ceará após dois jogos, válidos pela 1ª fase. Após vencer em casa por 2 a 1, o Tigre segurou empate sem go...