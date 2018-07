Esporte Ceará derrota o Fluminense e deixa a lanterna do Campeonato Brasileiro Equipe tricolor teve fraca atuação e estacionou em 9º lugar, com 21 pontos

O Ceará derrotou o Fluminense por 1 a 0 neste sábado (28), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e deixou provisoriamente a lanterna do Campeonato Brasileiro. Leandro Carvalho marcou o gol da partida e garantiu a segunda vitória seguida da equipe em casa. O resultado levou o time alvinegro para a penúltima colocação, com 11 pontos, um a mais do que o Atlét...