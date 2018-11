Esporte Ceará derrota lanterna Paraná e se distancia da zona do rebaixamento Com gol salvador, time cearense consegue uma vitória e parte com esperanças de permanência nesta reta final de competição

O Ceará se distanciou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Paraná pelo placar de 1 a 0, em partida realizada na noite desta quinta-feira (23), na Arena Castelão, pela 36ª rodada. O goleiro Richard foi o principal destaque do duelo, mas acabou vazado por Juninho, em cobrança de pênalti. Com o resultado, o Ceará terminou a rodada na 15ª co...