CBV confirma vinda da seleção de vôlei a Goiânia

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) confirmou na tarde desta segunda-feira (12) que a seleção brasileira masculina de vôlei jogará o Grupo 6 da Liga das Nações em Goiânia. O anúncio foi feito no Palácio das Esmeraldas. Conforme antecipado pelo POPULAR, a equipe verde-amarela jogará contra Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos, entre os dias 1º e 3 de junho.

O Goiânia Arena abrigará os confrontos da competição, que é novidade no calendário da Federação Internacional de Vôlei (Fivb) e substitui a tradicional Liga Mundial. "Após o primeiro contato, em menos de 24 horas tudo estava bem encaminhado. Goiânia já recebeu a Liga Mundial e agora vai receber uma competição pioneira", comentou o diretor-executivo da CBV, Radamés Lattari, que este presente na solenidade que marcou o anúncio.

O técnico da seleção, Renan Dal Zotto, também veio a Goiânia. Ele esteve no Goiânia Arena, que abrigará os confrontos. "Pelo que acompanhei, o povo daqui gosta do esporte e espero que nestes três dias de jogos, que tenhamos casa cheia", destacou o comandante.

Além dos jogos da equipe nacional, os outros países se enfrentarão. Serão, ao todo, seis partidas em Goiânia, entre os dias 1º e 3 de junho, na segunda semana de jogos da Liga das Nações.

Inicialmente previstos este grupo estava previsto para ocorrer no Rio. A cidade carioca, no entanto, não poderá receber a equipe nacional, por causa de um “problema de agenda”, conforme informou a CBV.

Na vistoria feita pela CBV no Goiânia Arena, foram solicitados ajustes para que o local possa abrigar os jogos. Entre eles, estão melhoria da iluminação e intervenção no teto do ginásio. Goteiras atrapalharam o andamento da partida da seleção brasileira masculina de basquete, diante do Chile, no dia 25 de fevereiro.

Definições como preços dos ingressos, período e locais de venda de bilhetes estão a cargo da CBV e devem ser divulgados também nos próximos dias.