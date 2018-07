Esporte CBF revela que VAR terá até 16 câmeras e detalha escala para a Copa do Brasil Custo de operação do assistente de vídeo será R$ 50 mil por jogo

A CBF anunciou nesta segunda-feira (30) que entre 14 e 16 câmeras serão usadas em cada jogo das quartas de final da Copa do Brasil em que a entidade fará as primeiras utilizações do árbitro assistente de vídeo (VAR, na sigla em inglês) no futebol nacional. O sistema vem sendo testado offline em partidas do Campeonato Brasileiro. É menos da metade do número de câmeras ...