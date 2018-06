Esporte CBF pode entrar com representação na Fifa contra arbitragem na estreia do Brasil A revolta é contra a não marcação de falta do meia Zuber no zagueiro Miranda, no lance do gol da Suíça no empate por 1 a 1

A CBF vai se pronunciar nas próximas horas sobre a polêmica arbitragem do mexicano César Ramos e pode até fazer uma representação na Fifa. A revolta é contra a não marcação de falta do meia Zuber no zagueiro Miranda, no lance do gol da Suíça no empate por 1 a 1 com a seleção brasileira, domingo, em Rostov, pelo Grupo E da Copa do Mundo. A indignação também é com a Fifa, q...