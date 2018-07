Esporte CBF oficializa a renovação do contrato de Tite e de Edu Gaspar até a Copa do Catar Treinador e coordenador de seleções vão permanecer na seleção brasileira até 2022

A CBF confirmou oficialmente no início da noite desta quarta-feira a renovação do contrato do técnico Tite. Como de praxe, o novo acordo tem validade até o final da próxima Copa do Mundo, que será disputada no Catar, em 2022. Além de Tite, o coordenador de seleções, Edu Gaspar, também renovou seu vínculo, assim como a comissão técnica permanente. Tite, que nunca esco...