Esporte CBF irá definir os confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil na próxima quinta-feira (13) Goianos já sabem em quais potes ficarão: Goiás e Atlético estão no B, o Vila Nova está no C e a Aparecidense ocupa o pote E

A Copa do Brasil começará a ser desenhada nesta quinta-feira (13). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) irá sortear os confrontos da 1ª fase da competição nacional. O evento ocorre a partir das 20 horas, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Todos os goianos estão na 1ª fase do campeonato. Com a divulgação do ranking da CBF é possível prever em quais potes cada c...