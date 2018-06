Esporte CBF envia reclamação à Fifa pela não utilização do VAR por arbitragem em estreia Quem assina a carta enviada à Fifa é Rogério Caboclo, chefe da delegação da seleção e CEO da CBF

A CBF enviou nesta segunda-feira (18) um documento formal à Fifa em que reclama da arbitragem do mexicano Cesar Ramos na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia, o empate por 1 a 1 com a Suíça, no último domingo, em Rostov, além do trabalho de Paolo Valeri, o árbitro assistente de vídeo da partida. A revolta envolve a não marcação de falta do meio-campista Z...