CBF divulga datas de jogos dos goianos na Copa do Brasil

A CBF divulgou na tarde desta quinta-feira (8 de fevereiro) a tabela detalhada da 2ª fase da Copa do Brasil. Os três times que representam o futebol goiano - Aparecidense, Goiás e Vila Nova - jogarão nos dias 21 e 22 de fevereiro. Vila e Goiás têm jogos em Goiânia, no Estádio Serra Dourada, que ficou interditado no início desta temporada para a reforma do gramado.

No dia 21 (quarta-feira), às 20h30, o Vila recebe o Joinville. Depois, no dia seguinte (22, na quinta-feira), às 19h15, será a vez do Goiás enfrentar o Boa Esporte (MG).

Já a Aparecidense sairá para decidir a vaga em Cuiabá (MT), na Arena Pantanal, contra o Cuiabá, em jogo previsto para o dia 21 (quarta-feira), às 21h30.

Nesta fase, a vaga será decidida numa só partida - se houver empate, o classificado será conhecido nos pênaltis.