CBF divulga caminho dos goianos na Série D 2018

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira a composição dos grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Três equipes goianas estão envolvidas na competição: Aparecidense, Iporá e Itumbiara. Ao todo, a competição será disputada por 68 equipes - os quatro primeiros colocados conquistam vaga na Série C de 2019.

O início da competição, segundo o calendário da CBF, está previsto para o dia 21 de abril, com final em 5 de agosto. Seguindo critérios de regionalização, os clubes goianos enfrentarão times do Centro-Oeste e Sudeste, na 1ª fase.

O Iporá está no Grupo A10, com Brasiliense (DF), Corumbaense (MS) e Dom Bosco (MT). No A11, a Aparecidense terá como rivais Ceilândia (DF), Novoperário (MS) e Sinop (MT). Enquanto o Itumbiara está no Grupo A12, ao lado de Espírito Santo (ES), URT (MG) e Macaé (RJ).

São 17 grupos, com quatro clubes em cada chave na 1ª fase. O 1º colocado de cada grupo, após turno e returno dentro da própria chave, avança, além dos 15 melhores times que ficarem em 2º lugar em suas chaves. Com 32 classificados, a partir da 2ª fase, a competição passa a ser disputada em chaves eliminatórias, com jogos de ida e volta, até a definição do campeão.