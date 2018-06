Esporte CBF confirma que reclamará à Fifa por não utilização do VAR pelo juiz em estreia O lance polêmico ocorreu no gol da Suíça, no qual o meia Zuber havia empurrado o zagueiro brasileiro Miranda

A CBF confirmou nesta segunda-feira que enviará nas próximas horas um documento formal à Fifa em que reclama da arbitragem do mexicano Cesar Ramos na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia, o empate por 1 a 1 com a Suíça, no último domingo, em Rostov. A revolta envolve a não marcação de falta do meio-campista Zuber no zagueiro Miranda no lance do gol d...