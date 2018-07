Esporte CBF confirma que Brasil jogará pela 4ª vez com camisa amarela na Copa da Rússia Bélgica também jogará com o seu uniforme principal, com a camisa, o calção e o meião vermelhos

A CBF confirmou nesta quarta-feira que a seleção brasileira vai entrar em campo com o seu tradicional uniforme para enfrentar a Bélgica na sexta, às 15 horas (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo, na Arena Kazan. A equipe nacional, então, vai atuar trajada com a sua camisa amarela, o calção azul e os meiões na cor branca. Essa combinação de unifor...