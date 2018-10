Esporte CBF confirma que último amistoso da seleção no ano será contra Camarões Brasil vai enfrentar camaroneses no dia 20 de novembro, na Inglaterra

Depois de um ano sem inspiração, com direito a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, a seleção brasileira vai enfrentar Camarões, na dia 20 de novembro, em sua última partida do ano. Será a primeira vez que o técnico Tite terá pela frente um rival africano. O duelo será no Stadium MK, nas cercanias de Londres. Também será a sexta e última partid...