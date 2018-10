Esporte CBF confirma amistoso do Brasil contra o Uruguai em novembro Partida será disputada no dia 16, no estádio Emirates Stadium, em Londres

Às vésperas dos amistosos com Arábia Saudita e Argentina, a seleção brasileira já sabe quem será seu adversário nas próximas datas Fifa. Nesta terça-feira, a CBF confirmou que o Brasil enfrentará o Uruguai no dia 16 de novembro, no Emirates Stadium, do Arsenal, em Londres. O jogo está marcado para as 17h, pelo horário de Brasília. O advers...