Esporte CBF condena ofensas racistas e sai em defesa de Fernandinho: 'Todos iguais' Entidade se pronunciou após ataque racistas realizados nas redes sociais do jogador, durante e depois a partida contra a Bélgica, nas quartas de final da Copa do Mundo

A CBF postou neste domingo (8) uma mensagem de apoio ao volante Fernandinho nas redes sociais. A entidade condenou os ataques racistas que o jogador sofreu após a derrota por 2 a 1 para a Bélgica, que custou a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo. No Instagram, a CBF publicou uma imagem com as palavras "Todos Iguais". Ainda escreveu que "repud...