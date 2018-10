Esporte CBF anuncia retorno de Branco para coordenar as categorias de base da seleção

A CBF anunciou nesta quarta-feira o nome do ex-lateral-esquerdo Branco como novo coordenador das divisões de base da seleção brasileira. Esta será a segunda passagem do tetracampeão mundial pelo cargo, sendo que a primeira aconteceu entre os anos de 2003 e 2007. "Estou feliz em voltar, muito animado. Chego para fazer um trabalho alinhado com a coordenação da seleção ...