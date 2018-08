Esporte CBF anuncia que primeira convocação de Tite após a Copa será no próximo dia 17 O Brasil fará amistosos contra os Estados unidos e El Salvador, nos dias 7 e 11 de setembro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira (3), através de seu site oficial, a primeira convocação do técnico Tite após a disputa da Copa do Mundo da Rússia. Reiniciando o ciclo de mais quatro anos no comando da seleção brasileira, com contrato renovado até o Mundial no Catar, o treinador e sua comissão divulgarão no próximo dia 17, às 11 h...