Esporte CBF anuncia liberação para uso no Brasileirão de "suplentes" convocados para Copa Comunicado ocorreu na véspera do início da 7ª rodada da Série A; polêmica veio à tona após o Palmeiras ser avisado horas antes da partida contra o América-MG que o atacante Dudu não poderia ser escalado

A CBF emitiu comunicado na tarde desta sexta-feira (25) informando que todos os 12 jogadores "suplentes" de uma lista inicial de 35 pré-convocados para a disputa da Copa do Mundo estão aptos a disputar os jogos do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. O comunicado acontece na véspera do início da sétima rodada do torneio. "Conforme o plano original, informado p...