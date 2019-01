Esporte CBF altera, novamente, horário de jogo do Atlético com Brusque pela Copa do Brasil Rubro-negro joga pelo empate para avançar à 2ª fase da competição

A CBF modificou, de novo, o horário da estreia do Atlético na Copa do Brasil. O Dragão vai ao interior de Santa Catarina para encarar Brusque, no Estádio Augusto Bauer, no dia 6 de fevereiro. Antes, o jogo seria disputado à tarde, às 17 horas, mas a CBF remarcou a partida para o período noturno, às 20h30, no mesmo dia e local, em Brusque. O Dragão joga pelo empate...