Esporte CBF altera estreia do Atlético pela terceira vez Jogo contra o Brusque, em Santa Catarina, já havia mudado de horário por duas vezes. Agora a partida também tem a data transferida

A CBF alterou pela terceira vez a estreia do Atlético na Copa do Brasil. O Dragão, que abriria a competição diante do Brusque no dia 6 de fevereiro, teve seu jogo no interior de Santa Catarina adiado para o dia 13 de fevereiro, às 20h30, no Estádio Augusto Bauer. Inicialmente o duelo havia sido marcado para o dia 6 de fevereiro, às 20h30, mas foi antecipado para à...