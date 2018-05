Esporte CBF ainda espera aval da Fifa para liberar uso de 12 suplentes pré-inscritos Entidade ainda não obteve autorização para liberar atletas e pode desfalcar equipes na rodada do Brasileirão

A CBF segue esperando uma liberação oficial junto à Fifa para que os 12 suplentes integrantes da lista de 35 pré-inscritos para a Copa do Mundo que não foram convocados por Tite possam jogar as partidas do Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana. Apesar do discurso de que eles estariam aptos a atuar, na noite de quarta-feira a confederação recomendou ao Palmeiras q...