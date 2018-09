Esporte CBB reduz preço de ingressos e altera horário de jogo entre Brasil e Ilhas Virgens Bilhetes para a partida, que será realizada dia 16 de setembro, em Goiânia, vão custar R$ 20 nas arquibancadas e R$ 40 nas cadeiras

A Seleção Brasileira Masculina de Basquete entra em quadra no próximo dia 16 de setembro, no Ginásio Goiânia Arena, para enfrentar as Ilhas Virgens, na 2ª rodada das Eliminatórias para o Mundial 2019. A partida inicialmente estava marcada para às 19 horas, mas teve o horário alterado para 21 horas. Além da mudança de horário, a Confederação Brasileira de Bas...