Esporte CBB extingue a Liga Ouro e volta a organizar um campeonato de clubes Reunião no dia 23 de outubro definirá formato, duração e participantes; NBB não sofrerá alterações

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) vai voltar a organizar um campeonato de clubes. No mesmo dia em que a Liga Nacional de Basquete apresentou oficialmente o NBB11, a CBB enviou ofício às federações estaduais para uma reunião no dia 23 de outubro para discutir detalhes do Campeonato Nacional Masculino Adulto. No documento, que é assinado pelo presidente da CBB...