CBB detalha esquema de venda de ingressos para jogos da seleção em Goiânia

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou nesta quinta-feira a lista de 13 convocados da seleção masculina e os detalhes sobre venda de ingressos, para as partidas contra a Colômbia e Chile, respectivamente dias 22 (19 horas) e 25 (20 horas), no Goiânia Arena. Os jogos serão válidos pelas Eliminatórias do Mundial de 2019.

Os bilhetes para os jogos na capital estarão disponíveis a partir desta sexta-feira, em pontos físicos e pela internet. A expectativa dos organizadores é que nomes como Leandrinho e Anderson Varejão, com passagens recentes por clubes da NBA e que estão na lista divulgada pelo técnico o técnico croata Aleksandar Petrovic, ajudem a chamar a atenção do público de Goiânia e região.

A delegação brasileira desembarcará em Goiânia no dia 19. Todos os treinos devem ocorrer no Goiânia Arena, que passará por melhorias. O ginásio, que tem capacidade para 12,4 mil pessoas, deve passar por pintura e revisão das partes elétrica e hidráulica. Além disso, será instalada uma rede de internet para atender à demanda da imprensa durante os jogos.

Além das atividades em quadra, os atletas da seleção brasileira de basquete farão algumas ações sociais em Goiânia. Segundo a Federação Goiana de Basquete (FGB), a CBB solicitou a indicação de uma escola estadual. O hospital Araújo Jorge também deve receber a delegação.

Eliminatórias - Copa do Mundo de 2019

Brasil x Colômbia

22 de fevereiro (quinta-feira)

Goiânia Arena

19 horas

Brasil x Chile

25 de fevereiro (domingo)

Goiânia Arena

20 horas

Ingressos

Preço

Arquibancada

10 reais

Cadeira

25 reais

Pontos de venda:

- Lojas Rival Calçados - Portal Shopping, Buriti Shopping, Shopping Cerrado, Aparecida de Goiânia, 24 de Outubro, Avenida Anhanguera e Anashopping (Anápolis)

- Komiketo Sanduicheria (Av T-4 e Goiânia Shopping)

- Butchery BBQ & Drinks (St. Marista)

- Tribo Restaurante (Set. Marista)

Pela internet:

www.meubilhete.com

Convocados

ARMADORES

Arthur Pecos (Flamengo)

Rafa Luz (Franca)

Yago (Paulistano)

ALAS/ARMADORES

Leandrinho (Franca)

Vitor Benite (Murcia/Espanha)

ALAS

Alex Garcia (Bauru)

Leo Meindl (Franca)

Gui Bento (Pinheiros)

ALAS/PIVÔS

Cipolini (Franca)

Rafael Mineiro (Franca)

Lucas Dias (Paulistano)

PIVÔS

Rafael Hettsheimeir (Bauru)

Anderson Varejão (Flamengo)