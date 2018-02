CBB anuncia parcial de ingressos vendidos para jogos do Brasil em Goiânia

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou o primeiro balanço das vendas de ingressos para os jogos da seleção brasileira de basquete, pelas Eliminatórias Sul-Americanas do Mundial, que será realizada na China em 2019. Até a última quinta-feira (8), foram vendidos mais de 900 bilhetes para os confrontos.

Os bilhetes para os jogos estão disponíveis em pontos físicos e pela internet. A expectativa dos organizadores é que nomes como Leandrinho e Anderson Varejão, com passagens recentes por clubes da NBA e que estão na lista divulgada pelo técnico o técnico croata Aleksandar Petrovic, ajudem a chamar a atenção do público de Goiânia e região.

O Goiânia Arena, que receberá as partidas do Brasil contra Colômbia (no dia 22) e Chile (25), tem capacidade para acomodar 12,4 mil pessoas. O local também será utilizado para os treinos da seleção.