Esporte Cavani faz treino separado em campo e segue como dúvida para encarar a França De acordo com a imprensa uruguaia, o atacante deve ficar no banco de reservas e Stuani pode ser uma opção para substituir o jogador

O tempo fechou no treino do Uruguai, literalmente. Perto do horário marcado para o início do último trabalho da seleção antes do jogo desta sexta-feira (5), contra a França, pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, o céu escureceu no centro esportivo de Borsky, cidade ao lado de Nijni Novgorod. Para "ajudar", o sistema de irrigação do campo foi acionado - q...