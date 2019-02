Esporte Catar vence Japão na final e fatura seu primeiro título da Copa da Ásia O triunfo coroou uma campanha surpreendente do Catar, apenas a 93ª colocada no ranking da Fifa, e fortalece a sua preparação para sediar o próximo Mundial

Anfitriã da edição de 2022 da Copa do Mundo, a seleção do Catar conquistou nesta sexta-feira o primeiro título de expressão ao vencer o Japão por 3 a 1 na decisão da Copa da Ásia, disputada em Abu Dabi. O triunfo coroou uma campanha surpreendente do Catar, apenas a 93ª colocada no ranking da Fifa, e fortalece a sua preparação para sediar o próximo Mundial, sendo selad...