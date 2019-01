Esporte Catar diz que Copa de 2022 não terá aumento para 48 times sem a aprovação do país Evento esportivo ocorrerá entre 21 de novembro e 18 de dezembro

Nasser Al Khater, vice-secretário-geral do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2022, mandou um aviso para a Fifa, nesta quarta-feira, durante entrevista coletiva em Doha. "Nenhuma decisão será tomada sem a aprovação do Catar". O dirigente se referia ao fato de a entidade que comanda o futebol mundial ter como plano aumentar de 32 para 48 o número de seleções no próximo M...