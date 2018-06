Esporte Caso Lopetegui está superado, afirma Iniesta: 'Foi desconfortável, mas acabou' "Se há algo que caracteriza este grupo é a união", disse o jogador

O meia Andrés Iniesta afirmou nesta terça-feira, em entrevista coletiva, que a tempestade gerada pela demissão do técnico Julen Lopetegui às vésperas da estreia da Espanha na Copa do Mundo da Rússia é coisa do passado, a página está virada e a coesão entre os jogadores está intacta. "Foi um momento desconfortável, mas agora acabou". "Se há algo que caracteriza este g...