Esporte Caso Daniel: Delegado diz que não houve tentativa de estupro Responsável pelo inquérito afirma que seria impossível que o jogador, que estava muito embriagado, tivesse 'condições' de tentar estuprar Cristiana

A solução do crime que terminou com a morte de Daniel Corrêa Freitas, ex-jogador do Cruzeiro, ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (9). "Desde o começo a família Brittes mentiu em depoimento, mas o crime em si já está desvendado. O que resta saber é por que houve tanta violência, já que o Edson teve muito tempo para pensar. Também ainda vamos concluir por qu...