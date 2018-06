Esporte Casillas levará a taça da Fifa ao gramado na cerimônia de abertura da Copa Troféu tem 36 centímetros de altura, pesa 6,175kg e é feito de ouro maciço de 18 quilates com uma base de malaquita semipreciosa

A Fifa anunciou nesta quarta-feira que o goleiro Iker Casillas foi escolhido para levar a taça da Fifa ao gramado do estádio Luzhniki, nesta quinta, em Moscou, na cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2018. Campeão do mundo e capitão da Espanha na Copa de 2010, o jogador do Porto está na Rússia para comentar os jogos da competição, que será aberta com o conf...