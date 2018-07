Esporte Casemiro pede permanência de técnico Tite Volante brasileiro acredita que treinador mudou a seleção brasileira e deve ficar no comando técnico do Brasil

Uma das incertezas envolvendo a seleção brasileira é se o técnico Tite seguirá no comando do Brasil. Existe a intenção da CBF em renovar o vínculo do treinador visando o ciclo para a Copa do Mundo no Catar, em 2022. Para o volante Casemiro, não há dúvidas sobre a importância da permanência de Tite.“Há dois anos, o Brasil corria o risco de nem se classificar. Depois, es...