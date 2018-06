Esporte Casemiro minimiza chance de colchão ter lesionado Marcelo: 'Já dormi no chão' "Estão falando se o colchão é ruim ou bom... Não tenho muito o que falar. Na nossa infância, muitos jogadores dormiam no chão, sem colchão. Cada um coloca a culpa no que for. Cada um tem suas explicações", disse o volante brasileiro

O volante Casemiro minimizou a possibilidade de o colchão do hotel onde a seleção brasileira se hospeda durante a Copa do Mundo ser a razão para as dores nas costas de Marcelo. Na última quarta-feira, o lateral-esquerdo foi substituído após ficar menos de dez minutos em campo no triunfo por 2 a 0 sobre a Sérvia, por causa de um espasmo no local. Após o confronto, o médi...