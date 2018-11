Esporte Casemiro é cortado da seleção brasileira e Tite chama Rafinha Alcântara Volante do Real Madrid foi cortado após sofrer uma lesão no jogo do último domingo

A CBF anunciou no início da tarde desta segunda-feira o corte do volante Casemiro da seleção brasileira. O jogador do Real Madrid sofreu uma lesão no tornozelo direito na vitória de domingo sobre o Celta de Vigo e será desfalque para o técnico Tite nos amistosos contra o Uruguai, sexta-feira, e Camarões, dia 20, ambos em Londres. Ele dá lugar a Rafinha Alcântara, do B...